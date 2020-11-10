На сколько выросли потребительские цены в октябре - Белстат

Источник материала: Myfin

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Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, а с декабрем 2019 года – 105,4%, сказано в сообщении Национального статистического комитета от 10 ноября.



Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года составил 100,9%, с декабрем прошлого года – 105,9%.

Что в итоге?

Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 3,5% по сравнению с декабрем 2019 года, а непродовольственные - на 0,9% к сентябрю и на 7,3% к декабрю прошлого года.

Услуги в октябре в октябре по сравнению с сентябрем подорожали на 0,3%, а с декабрем 2019 года - на 6%.