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«Получите ответку». Великобритания выслала двух белорусских дипломатов

10.11.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Великобритания 10 ноября выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг с белорусской стороны.

«Получите ответку». Великобритания выслала двух белорусских дипломатов
Здание МИД Великобритании. Фото: wikimedia.org.

«Соединенное Королевство не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и вызывающем презрение насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов», — написал на своей странице в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН высылку белорусских дипломатов. «Да, двоим нашим дипломатам объявлено о необходимости покинуть территорию Великобритании. Пока без подробностей», — сказал он.

8 ноября Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну.

По словам Анатолия Глаза, такое решение принято «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».

В новостном сюжете телеканала ОНТ утверждалось, что дипломаты вмешивались во внутренние дела страны, в частности наблюдением за ходом протестных акций в столице, встречами с представителями оппозиции и общественности, а также работой с британскими журналистами.

В ночь на 10 ноября Рааб написал в «Твиттере», что «выдворение из Беларуси двух британских дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста является абсолютно необоснованным».

Глава британской дипломатии подчеркнул, что «Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа».

«Единственный путь — это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов», — отметил Рааб, комментируя политическую ситуацию в Беларуси.

 
 
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Великобритания 10 ноября выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг с белорусской стороны.
 
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