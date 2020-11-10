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«Получите ответку». Великобритания выслала двух белорусских дипломатов
Источник материала: Навiны
Великобритания 10 ноября выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг с белорусской стороны.
«Соединенное Королевство не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и вызывающем презрение насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов», — написал на своей странице в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил
8 ноября Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну.
По словам Анатолия Глаза, такое решение принято «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».
В новостном сюжете телеканала ОНТ утверждалось, что дипломаты вмешивались во внутренние дела страны, в частности наблюдением за ходом протестных акций в столице, встречами с представителями оппозиции и общественности, а также работой с британскими журналистами.
В ночь на 10 ноября Рааб написал в «Твиттере», что «выдворение из Беларуси двух британских дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста является абсолютно необоснованным».
Глава британской дипломатии подчеркнул, что «Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа».
«Единственный путь — это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов», — отметил Рааб, комментируя политическую ситуацию в Беларуси.
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Великобритания 10 ноября выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг с белорусской стороны.
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