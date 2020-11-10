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«Люблю своего друга, а ему нравятся парни!» Истории людей, которые попали во френдзону
Источник материала: Tut.by
Любовь без взаимности — это очень трудно. Особенно если чувства возникли к человеку, который считает вас своим близким другом, но не больше. Мы поговорили с людьми, которые попали в долгую френдзону. Они рассказали о том, как так получилось, что самое трудное в такой ситуации и приходилось ли им слушать рассказы любимого человека про его отношения с другими.
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Поговорили о том, почему они попали во френдзону, что в ней самое трудное и приходилось ли слушать рассказы любимого человека об отношениях с другими.
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