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«Люблю своего друга, а ему нравятся парни!» Истории людей, которые попали во френдзону

10.11.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любовь без взаимности — это очень трудно. Особенно если чувства возникли к человеку, который считает вас своим близким другом, но не больше. Мы поговорили с людьми, которые попали в долгую френдзону. Они рассказали о том, как так получилось, что самое трудное в такой ситуации и приходилось ли им слушать рассказы любимого человека про его отношения с другими.

 
 
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Поговорили о том, почему они попали во френдзону, что в ней самое трудное и приходилось ли слушать рассказы любимого человека об отношениях с другими.
 
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