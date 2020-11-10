«Люблю своего друга, а ему нравятся парни!» Истории людей, которые попали во френдзону

Источник материала: Tut.by

Любовь без взаимности — это очень трудно. Особенно если чувства возникли к человеку, который считает вас своим близким другом, но не больше. Мы поговорили с людьми, которые попали в долгую френдзону. Они рассказали о том, как так получилось, что самое трудное в такой ситуации и приходилось ли им слушать рассказы любимого человека про его отношения с другими.