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Как в полесских болотах работает торфобрикетный завод?

10.11.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Житковичский торфобрикетный завод находится в Гомельской области, а месторождения полезного ископаемого - в Минской. Неудивительно, что предприятие и торфяные поля связывает самая длинная узкоколейка в Беларуси.

Каждое утро по узкой колее на полевую базу отправляется голубой вагончик. Сейчас в нем работает печка-буржуйка, чтобы рабочие в 7 утра чувствовали себя в тепле и комфорте. Пустой составчик передвигается по узкоколейке со скоростью всего 20 километров в час.

© Sputnik / Виктор Толочко
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На торфяных полях уже насыпаны огромные караваны – в каждом по 1,5-2 тонны "полесского угля". Торф обладает уникальным свойством – он самонагревается, и в штабелях его температура составляет 50-60 градусов. При температуре в 75 градусов он воспламеняется, и тогда в ход идет пожарная бригада.

Сейчас завод в поселке Червоное перерабатывает 600 тонн торфа в день, из которого получается 300 тонн торфобрикета. Груженый состав возвращается уже со скоростью 10 километров в час.

Интересный факт: Житковичский ТБЗ – это единственный в Беларуси завод, работающий по отечественной технологии, когда сырье подсушивают в пневмогазовой сушилке. Это позволяет получить самый прочный и энергоемкий торфобрикет в стране.

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В Беларуси несколько десятилетий разрабатывают месторождения торфа. Как это происходит в промышленных масштабах, смотрите на видео Sputnik.
 
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