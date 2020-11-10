Видеофакт: колонна техники российских миротворцев взяла курс на Карабах

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации Минобороны России, уже 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 перевезли миротворческий контингент в Карабах. Их отправляют с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Транспортники везут не только военнослужащих, но и бронетранспортеры и материальные средства, необходимые военнослужащим в миротворческой командировке.

В ролике, опубликованном российским ведомством, видно, как колонна БТР в сопровождении машин военной инспекции движется на аэродром, чтобы затем погрузиться в самолеты и отправиться в Карабах. Всего миротворческий контингент России в Карабахе будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе начинается с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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