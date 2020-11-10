|
Видеофакт: колонна техники российских миротворцев взяла курс на Карабах
10.11.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации Минобороны России, уже 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 перевезли миротворческий контингент в Карабах. Их отправляют с аэродрома Ульяновск-Восточный.
Транспортники везут не только военнослужащих, но и бронетранспортеры и материальные средства, необходимые военнослужащим в миротворческой командировке.
© Sputnik / Асатур Есаянц
В ролике, опубликованном российским ведомством, видно, как колонна БТР в сопровождении машин военной инспекции движется на аэродром, чтобы затем погрузиться в самолеты и отправиться в Карабах. Всего миротворческий контингент России в Карабахе будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два десятка бортов с миротворцами из России уже вылетели в Карабах, туда же двинулась и техника. Смотрите на видео, что за технику будут использовать российские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)