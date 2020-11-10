«Это программа от Минобра»: в детском саду объясняют, что на митингах бьют плохих людей, и просят нести в группу госсимволику

Источник материала: KYKY

В 60-м детсаду города Бреста с детьми из старшей группы воспитатель обсуждал политическую ситуацию в Беларуси: объяснял, что на митингах пострадали только плохие люди. На это порталу rebenok.by пожаловался отец одного из воспитанников детского сада.

По его словам, однажды вечером мужчина забрал своего сына из детсада, и мальчик поделился впечатлениями от беседы с воспитателем. Оказалось, тот рассказывал детям о Лукашенко: спрашивал, кто он такой и чем занимается. Потом детям разъяснили, что на митингах избиениям подверглись исключительно плохие люди — хороших не тронули. Заявили также, что в Америке идет война. Других подробностей отец узнать не смог, так как «из ребенка приходится вытягивать информацию по крупицам, он уже плохо помнит детали».

«Насколько юридически законно так общаться с детьми? — интересуется родитель. — Могу ли я настаивать на том, чтобы таких разговоров с моим ребенком не было? Допустим, я могу понять, что воспитатели расскажут детям про государственный флаг, но они не должны комментировать происходящее в стране (забастовки, митинги и прочее). Они не имеют на это права. Я бы не хотел, чтобы моему ребенку посторонние люди навязывали какую-то свою позицию». Отец добавил, что воспитатели попросили родителей принести в группу госсимволику, если она у них есть.

В детском саду порталу rebenok.by дали такой комментарий: полноценные информационные часы на политические темы, как в школе, с воспитанниками не проводятся. В программе дошкольников такие занятия не предусмотрены, обсуждение митингов в обязанности воспитателя также не входит. Но в плане занятий есть темы, касающиеся общественной жизни страны: это государственная символика, традиции, культура, беларуский язык, беларуские произведения, как народные, так и авторские.

Как выяснилось, воспитанников старшей группы недавно знакомили с государственной символикой. «Да, спрашивали про президента, но все в рамках закона. Про протесты абсолютно речь не шла. Может быть, дети между собой обсуждали эти вопросы», — отметила заведующая Алла Степанюк.

Родителей действительно просят принести госсимволику — она нужна для тематических занятий. Как пояснили, в группе даже может быть обустроен «тематический уголок», где висят герб и белорусский флаг: «Это программа от Министерства образования. Мы ее не разрабатывали, мы ей только следуем».