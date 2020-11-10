В Минске открылась «Продэкспо» — выставка еды, над которой время не властно

Источник материала: Onliner

Белорусский рынок производителей еды давно захватили художники. Тренд этого сезона — сушки на шляпе и заварные пирожные на юбке. От кутюр — Барби в костюме из вяленого мяса (найдите куклу в фоторепортаже — она достойна). Делать просто лучшие пельмени, йогурт или хлеб для выставки недостаточно — иначе вы сольетесь с толпой таких же хороших производителей.

В этом году «Продэкспо» переехала из футбольного манежа в выставочный центр «Белэкспо». Возможно, это главное отличие нынешней выставки от предыдущих.

Сюда полезно приехать, если вы закупщик торговой сети (все в одном месте, можно договориться) или любите полакомиться малыми порциями еды — дегустируйте. Шансов, что вы найдете что-то новое, чего нет в ближайшем гипермаркете, к сожалению, нет.





























































