Sony хотела поднять цену игр на PS5 еще выше $70

Источник материала: Onliner

Новое поколение игр привнесет и новые ценовые стандарты. Топовые игры на приставке Sony будут продаваться за 70 (долларов, евро и фунтов). Например, в Великобритании Demon's Souls будет продаваться за 70 фунтов. Но, как пишет Bloomberg , в Sony обсуждали возможность поднять цены на игры еще выше.

Объяснение роста цен перекликается с тем, что на данный момент кажется стандартной отраслевой линией: рост затрат на разработку равен росту цен на игры. Глава Take-Two, когда объяснял подорожание NBA 2K2, подчеркнул, что игры не дорожали лет 15, а вот затраты на их производство выросли на 200—300%.

По итогу боссы Sony сошлись во мнении, что 70 должны стать новым стандартом. Однако $70 и 70 фунтов — это совершенно разные суммы при переводе туда или обратно. Эта диспропорция и может объясняться желанием боссов Sony задрать цены на игры выше.