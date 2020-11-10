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Sony хотела поднять цену игр на PS5 еще выше $70

10.11.2020 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое поколение игр привнесет и новые ценовые стандарты. Топовые игры на приставке Sony будут продаваться за 70 (долларов, евро и фунтов). Например, в Великобритании Demon's Souls будет продаваться за 70 фунтов. Но, как пишет Bloomberg, в Sony обсуждали возможность поднять цены на игры еще выше.

Объяснение роста цен перекликается с тем, что на данный момент кажется стандартной отраслевой линией: рост затрат на разработку равен росту цен на игры. Глава Take-Two, когда объяснял подорожание NBA 2K2, подчеркнул, что игры не дорожали лет 15, а вот затраты на их производство выросли на 200—300%.

По итогу боссы Sony сошлись во мнении, что 70 должны стать новым стандартом. Однако $70 и 70 фунтов — это совершенно разные суммы при переводе туда или обратно. Эта диспропорция и может объясняться желанием боссов Sony задрать цены на игры выше.

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Новое поколение игр привнесет и новые ценовые стандарты. Топовые игры на приставке Sony будут продаваться за 70 (долларов, евро и фунтов). Например, в Великобритании...
 
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