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ЕСПЧ присудил Навальному 8,5 тыс. евро за задержание на Болотной площади

10.11.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратник Вадим Гунько выиграли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск к России по делу о задержании на Болотной площади в Москве в 2012 году.

Согласно судебному решению, обнародованному на сайте ЕСПЧ во вторник, 10 ноября, Россия должна выплатить компенсации Навальному и Гунько в размере 8500 и 7500 евро соответственно.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия при задержании обоих истцов нарушила целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека. Так суд констатировал факт нарушения права обоих истцов на свободу и неприкосновенность (ст. 5), на свободу собраний (ст. 11), а также на независимое судебное разбирательство (ст. 6). По заключению суда, в отношении Навального была нарушена еще и статья 3 Конвенции, запрещающая пытки и унизительное обращение или наказание, передает DW.

Алексей Навальный и Вадим Гунько были задержаны на протестной акции в центре Москвы 6 мая 2012 года накануне инаугурации президента Владимира Путина, ночь они провели в полиции, а затем были привлечены к административной ответственности. Навальный также пожаловался, что при задержании полицейский применил к нему силу.

6 мая 2012 года оппозиция провела в центре Москвы согласованный с властями "Марш миллионов" против предстоящей инаугурации Путина. Протестующие прошли от Октябрьской площади до Болотной, где их начали теснить и задерживать силовики. Некоторые оппозиционеры призывали к сидячей забастовке, произошли столкновения протестующих с полицией, в результате акция завершилась массовыми задержаниями, а затем было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, по которому был осужден целый ряд активистов.

Навальный после задержания был оштрафован на 1000 рублей за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Российские суды подтвердили обоснованность этого штрафа.

 
 
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Известный российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратник Вадим Гунько выиграли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск к России по делу о...
 
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