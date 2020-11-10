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В Беларуси установлен новый размер удержания средств с нанимателя

10.11.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Наниматели Беларуси с 10 ноября при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на одного работника 431,09 рубля.

Согласно указом №483 от 27 ноября 1995 года с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Как сообщает Минтруда РБ, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах октября 2020 года, составляет 287,39 рубля. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит 431,09 рубля

 
 
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Наниматели Беларуси с 10 ноября при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в...
 
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