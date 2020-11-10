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"Они понимают, что власть их кинет, но пути назад нет"

10.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший спецназовец Игорь Макар рассказал о своем бывшем командире Николае Карпенкове, а также призвал беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не исполнять преступные приказы.

"Они понимают, что власть их кинет, но пути назад нет"
Бывший спецназовец, старший лейтенант Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз», оставил службу еще в середине нулевых, после чего возглавил службу охраны экс-кандидата в президенты Александра Козулина, а с 2006 года он находится в политической эмиграции. 

В интервью радио Свабода Макар рассказывает о своем бывшем командире, нынешнем главе печально известного ГУБОПиКа Николае Карпенкове, о том, как заключенных прогоняют через строй с дубинками, в чем разница между «людьми в черном» и «людьми в оливковом», а также призывает беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не исполнять преступные приказы.
 
 
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Бывший спецназовец Игорь Макар рассказал о своем бывшем командире Николае Карпенкове, а также призвал беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не...
 
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