"Они понимают, что власть их кинет, но пути назад нет"

Бывший спецназовец, старший лейтенант Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз», оставил службу еще в середине нулевых, после чего возглавил службу охраны экс-кандидата в президенты Александра Козулина, а с 2006 года он находится в политической эмиграции.



