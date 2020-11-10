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"Они понимают, что власть их кинет, но пути назад нет"
Источник материала: Партизан
Бывший спецназовец Игорь Макар рассказал о своем бывшем командире Николае Карпенкове, а также призвал беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не исполнять преступные приказы.
Бывший спецназовец, старший лейтенант Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз», оставил службу еще в середине нулевых, после чего возглавил службу охраны экс-кандидата в президенты Александра Козулина, а с 2006 года он находится в политической эмиграции.
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Бывший спецназовец Игорь Макар рассказал о своем бывшем командире Николае Карпенкове, а также призвал беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не...
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