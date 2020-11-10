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На сутки отправили еще несколько врачей-онкологов и даже 67-летнюю женщину-стоматолога
Источник материала: Партизан
В день, когда даже официальное количество новых заболевших в стране впервые преодолело отметку в тысячу новых выявленных случаев заражения, суды продолжали отправлять врачей в камеры.
на фото - третий слева Юрий Ивашкевич
Сегодня в стране продолжались суды над задержанными 7 ноября медиками. В субботу, напомним, несколько десятков человек были схвачены на протестной акции врачей возле 1-й больницы в центре Минска, передает
Вчера судили больше 10 из них. Уникальных медиков, которых просто некем заменить, отправили на сутки. А это значит, что какие-то больные не смогут своевременно получить необходимую помощь и кто-то из них, возможно, умрет!
О сегодняшних приговорах сообщают телеграм-каналы «Белые халаты», «Списки Задержанных», «Вясна».
Максимальный срок — 15 суток — сегодня присудили Игорю Готину, врачу-рентгенологу РНПЦ онкологии. Виталий Хлявич, врач УЗ-диагностики (маммология), получил 14 суток.
Врач онколог-хирург Юрий Ивашкевич будет отбывать 12 суток ареста. Вину он не признал. Юрий Марианович работает в РНПЦ онкологии, у него более 30 лет стажа.
15 суток ареста получила врач-стоматолог Наталья Акимова. Такое решение вынес суд Ленинского района Минска. В изоляторе она отпразднует свой 67-й день рождения.
Вчера на 15 суток также отправили медсестру-анестезистку Минского онкодиспасера Наталью Ермолаеву.
Идут суды и над задержанными в Минске 8 и 9 ноября. Среди обвиняемых в нарушении ст. 23.24 КоАП Татьяна Синица — кандидат психологических наук, доцент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета.
Суд оштрафовал ее на 30 базовых величин — 810 рублей. Преподаватель, напомним, была задержана на проспекте Независимости вчера, 9 ноября — наблюдала за маршем пенсионеров.
Ее коллега по БГУ, преподаватель ФМО Денис Тушинский был задержан 8 ноября по дороге к магазину «Светоч». Его суд отправил отбывать 15 суток ареста.
Всего по данным правозащитного центра «Вясна» на 16.45, сегодня суды отправили на сутки около 60 человек, оштрафованы около 30.
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В день, когда даже официальное количество новых заболевших в стране впервые преодолело отметку в тысячу новых выявленных случаев заражения, суды продолжали...
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