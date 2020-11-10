Бизнес-союз имени Кунявского: слияние Минлесхоза и концерна «Беллесбумпром» приведет к упадку лесной отрасли

Инициатива объединить Министерство лесного хозяйства и концерн «Беллесбумпром» может иметь долгосрочные негативные последствия. Такое мнение высказали в бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени Кунявского.



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Как отметила пресс-служба объединения, предложения по объединению двух ведомств должны быть внесены на рассмотрение к началу 2021 года. Соответствующее поручение Александра Лукашенко содержится в проекте протокола совещания от 6 октября 2020 года, где был заслушан доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

БСПН имени Кунявского в лице своего члена Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) выражает несогласие с подобной инициативой. «Есть риск, что слияние ведомств приведет к упадку лесной отрасли, которая превратится в сырьевой придаток переработчика-монополиста и утратит стимул к ведению лесохозяйственных работ, не связанных с производством сырья для предприятий «Беллесбупмрома», — считают в союзе.

«Одновременно тепличные условия для концерна (бесплатная древесина и прочие преференции со стороны государства) исказят условия конкурентной борьбы на рынке продукции деревообработки, не позволят конкурировать на равных многочисленным деревообрабатывающим предприятиям частной формы собственности», — отмечает пресс-служба.

«Идея объединить Минслесхоз и «Беллесбумпром» — это очередная попытка наступить на те же грабли, — считает глава РЛПА Валерий Александрович. — Напомню, в свое время согласно указу от 9.09.2009 № 446 Городокский и Бешенковичский лесхозы были присоединены к ОАО «Витебскдрев» в качестве филиалов. Эксперимент не увенчался успехом. Спустя несколько лет государство вынуждено было вернуть указанные лесхозы в состав Минлесхоза. Кроме того, в последующем провалились попытки присоединить три лесхоза Брестской области к ОАО «Ивацевичидрев», а позже еще 35 лесхозов к предприятиям концерна «Беллесбумпром».

В РЛПА напоминают, что основными задачами лесохозяйственных учреждений являются организация рационального лесопользования, обеспечение воспроизводства, охраны и защиты лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Присоединение лесного хозяйства к деревообрабатывающим предприятиям концерна, который в этой связке становится главенствующим, приведет к доминированию интересов лесопользования над задачами воспроизведения, охраны и защиты лесов, считают в БСПН. «Возможно, в краткосрочном периоде объединение улучшит финансовое состояние монополиста-переработчика, однако в долгосрочной перспективе нарушение принципов устойчивого лесопользования грозит причинить значительные убытки всей стране», — отмечает пресс-служба.

По мнению РЛПА, альтернативой объединению Минлесхоза с «Беллесбумпромом» могла бы стать передача концерну цехов, находящихся в ведении лесхозов, что освободило бы хозяйства от несвойственных им функций и позволило сосредоточиться на задачах, ради которых они были созданы.