В кампании BY_help говорят о блокировке счетов пострадавших белорусов, получавших компенсации

Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы начали блокировать счета белорусов, получавших компенсации от инициативы BY_help. На данный момент известно более чем о 60 подобных случаях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал один из основателей BY_help Алексей Леончик.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— С сегодняшнего утра нам поступают сообщения, что по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи. Уже есть более 40 подтвержденных сообщений, — написал Алексей Леончик (позже цифра была обновлена до 60). Он называет это «прямым воровством денег, которые мы выплачивали жертвам пыток».

FINANCE.TUT.BY направил организаторам кампании уточняющие вопросы. Как только мы получим ответы, сразу их опубликуем.

Кампания BY_help финансово помогает арестованным, оштрафованным, раненым, избитым, а также, в исключительных случаях, с оплатой адвокатов. Деньги на нее может пожертвовать любой человек. По данным на 8 ноября, кампания BY_help поддержала более 3300 заявок от белорусов, подвергшихся репрессиям, всего заявок в базе более 8700. Общая сумма выплаченных компенсаций составляет 3 674 471 рубль. Они пошли на 1640 компенсированных штрафов, 1209 выплат по оказанию медицинской помощи, 401 оплату пребывания на сутках, 83 компенсации услуг адвокатов.