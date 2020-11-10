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Почему не работает сайт Минюста - портал ЕГР
Источник материала: Tut.by
Утром 10 ноября мы
Напомним: белорусы сообщили, что в Управлении регистрации и лицензирования как минимум с прошлой среды отказывают в регистрации ИП, потому что «республиканские базы недоступны, мы не можем вас проверить на наличие задолженностей и юрлица сейчас не регистрируем». Как сообщил
— Гражданин мог жить в Витебской, Гомельской, Могилевской области, зарегистрировать ИП там давно-давно, забыть прекратить его деятельность. Потом приехать в Минск, жить здесь 10 лет, прийти регистрировать опять и получить двойную регистрацию. Поскольку мы не можем [этого гражданина] проверить по республике, регистрация ИП временно приостановлена. В интересах наших граждан, — пояснил он.
Какой именно произошел сбой на сервере, Александр Моисеенко рассказать не смог: его организация, говорит, такой же пользователь системы Минюста, как и все остальные. И посоветовал обращаться в министерство и в техническую поддержку ЕГР.бел. Однако сейчас портал ЕГР.бел также не работает.
В Министерстве юстиции вечером 10 ноября
— Министерство юстиции информирует, что в результате технического сбоя в настоящее время отсутствует возможность получения гражданами и юридическими лицами отдельных услуг, таких как: согласование наименования юридического лица, регистрация в качестве ИП, представление электронных документов для государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, получение выписок из ЕГР в электронном виде, — говорится в сообщении.
Вместе с тем при личном обращении в регистрирующий орган возможно:
Необходимые для представления формы
— Министерство юстиции прилагает максимум усилий по устранению технических проблем и приносит свои извинения за доставленные неудобства, — подытоживают в телеграм-канале.
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Министерство юстиции пояснило, как можно совершить необходимые операции при личном обращении.
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