Почему не работает сайт Минюста - портал ЕГР

Источник материала: Tut.by

Утром 10 ноября мы рассказывали , что из-за проблем на сервере Министерства юстиции белорусы не могут зарегистрировать ИП. Вечером ведомство прокомментировало ситуацию в своем телеграм-канале.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Напомним: белорусы сообщили, что в Управлении регистрации и лицензирования как минимум с прошлой среды отказывают в регистрации ИП, потому что «республиканские базы недоступны, мы не можем вас проверить на наличие задолженностей и юрлица сейчас не регистрируем». Как сообщил dev.by начальник управления регистрации и лицензирования Александр Моисеенко, на сервере Министерства юстиции произошел «какой-то технический сбой».

— Гражданин мог жить в Витебской, Гомельской, Могилевской области, зарегистрировать ИП там давно-давно, забыть прекратить его деятельность. Потом приехать в Минск, жить здесь 10 лет, прийти регистрировать опять и получить двойную регистрацию. Поскольку мы не можем [этого гражданина] проверить по республике, регистрация ИП временно приостановлена. В интересах наших граждан, — пояснил он.

Какой именно произошел сбой на сервере, Александр Моисеенко рассказать не смог: его организация, говорит, такой же пользователь системы Минюста, как и все остальные. И посоветовал обращаться в министерство и в техническую поддержку ЕГР.бел. Однако сейчас портал ЕГР.бел также не работает.

В Министерстве юстиции вечером 10 ноября прокомментировали ситуацию.

— Министерство юстиции информирует, что в результате технического сбоя в настоящее время отсутствует возможность получения гражданами и юридическими лицами отдельных услуг, таких как: согласование наименования юридического лица, регистрация в качестве ИП, представление электронных документов для государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, получение выписок из ЕГР в электронном виде, — говорится в сообщении.

Вместе с тем при личном обращении в регистрирующий орган возможно:

зарегистрировать юридическое лицо (в случае, если его наименование ранее было согласовано);

зарегистрировать изменения в устав юридического лица или свидетельство о государственной регистрации ИП;

представить документы для ликвидации юридического лица, прекращения деятельности ИП и исключения их из ЕГР;

уведомить об изменении местонахождения юридического лица либо о назначении (замене) руководителя организации (указанные уведомления можно направить и по почте);

получить выписку из ЕГР о субъекте хозяйствования.

Необходимые для представления формы заявлений и уведомлений размещены на сайте Минюста.

— Министерство юстиции прилагает максимум усилий по устранению технических проблем и приносит свои извинения за доставленные неудобства, — подытоживают в телеграм-канале.