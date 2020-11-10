Медики рассказали, с какими травмами поступали в БСМП после акции протеста 8 ноября

Источник материала: Tut.by

8 ноября, по информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , в Минске и других городах Беларуси было задержано больше 1050 человек. В этот же день появились кадры избиений и того, как задержанных с поднятыми руками держали во дворике Советского РУВД. Говорили также о большом количестве пострадавших, доставленных в больницу скорой помощи. Так ли это? Вот что TUT.BY удалось узнать у нескольких источников.





— С 16.00 8 ноября до 08.00 9 ноября в больницу всего поступили около 50 человек (это общее число, а не только имеющие отношение к протестам. — Прим. TUT.BY). У восьми пациентов — травмы различной степени тяжести, которые могут быть связаны с задержаниями. Закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица — это основное. Были также переломы костей кисти, перелом ребер. В этот же день поступали пациенты и с бытовыми травмами, острыми нарушениями мозгового кровообращения, проблемами сердечно-сосудистой системы, острыми аппендицитами и пневмониями. Еще у нескольких пациентов есть отметка, что они доставлены в больницу в той или иной стадии алкогольного опьянения, откуда — не отмечено. Но опьянение не фигурирует в одном ряду с травмами, — рассказывает TUT.BY врач БСМП.



Задержанные 8 ноября. Фото: «Еврорадио» в Беларуси

9 ноября «Наша Нiва» рассказала историю 21-летнего Егора Фатыхова, который пострадал во время задержаний возле гостиницы «Планета». Вот как молодой человек описал свое задержание:

— За мной бросился один из силовиков с криком: «Стой, с***!» Догнал, ударил дубинкой по ноге. Я упал, упали очки, я пробовал их найти. После этого смог подняться, но сделал три шага и понял, что нога не в порядке. Ко мне подлетел тот силовик, сделал подсечку. Я упал. Меня еще раз ударили по ноге.

В РОВД, как описал Егор, его поставили к стенке, потом разрешили присесть на лавочку. Скорую, по словам молодого человека, он ждал 5−6 часов. С конвоем его отвезли в БСМП. Источник TUT.BY подтвердил, что такой пациент действительно поступил в статусе «экстренного».

— У него закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб мягких тканей теменной области, кровоподтеки тыльной поверхности правой и левой кисти, множественные ссадины ладонной поверхности правой и левой кисти, перелом правой малоберцовой кости.

Еще один медик, который работал на смене 8 ноября, отметил, что пациентов с травмами, полученными на протестах, доставляли в отделения сочетанных травм и нейрохирургическую реанимацию. «Некоторые, с более легкими повреждениями, отказывались от госпитализации», — рассказал сотрудник БСМП.