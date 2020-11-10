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ГАИ предупредила водителей о гололедице

10.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Госавтоинспекция напомнила водителям правила поведения на дороге при гололеде, передает Sputnik.

© Sputnik / Максим Блинов
ГАИ предупредила, где установит камеры фотофиксации скорости в ноябре

"По сообщениям синоптиков завтра (11 ноября – Sputnik) в столице ожидается туман и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть предельно внимательными и осторожными на дороге", - говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале ГАИ.

Водителям рекомендовали двигаться со скоростью, при которой возможен контроль за движением машины, и быть внимательными возле пешеходных переходов, светофоров и остановок общественного транспорта.

"Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров и торможений", - сказали инспекторы.

Также ГАИ обратилась к пешеходам, которых призвала обращать внимание на обледенение тротуаров и аккуратно приближаться к проезжей части, а в темное время суток обозначать себя фликерами.

В Беларуси неделя началась с резкого похолодания. Уже две ночи подряд наблюдаются заморозки. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и в среду: ночью и утром образуется слабый гололед.

В Минске 11 ноября будет сплошная облачность. Ночью и утром сгустится туман, местами видимость не будет превышать 50-100 метров. Днем и вечером возможен дождь.

Зимнюю резину по белорусскому законодательству следует использовать в период с 1 декабря по 1 марта. Под это правило подпадают все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. За нарушение предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Неделя в Беларуси началась с резкого похолодания: уже две ночи подряд наблюдаются заморозки – непогода сохранится и в среду.
 
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