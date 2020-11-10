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SputnikPro: спорт и около спорта – как правильно освещать скандалы
10.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 13 ноября, в 13:00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте", который проведет Василий КОНОВ, известный российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор, а также исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня".
На мастер-классе Василий КОНОВ научит главным правилам грамотного освещения неспортивных скандалов в спорте – о частной жизни у публичных людей, о нормах этичного поведения и о многом другом.
Для участия в онлайн-сессии необходимо заполнить форму по
За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Беларусь Павлу Антонову –
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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В пятницу, 13 ноября, в 13:00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте", который проведет известный российский...
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