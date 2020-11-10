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"Под ударом внешних сил": Путин на саммите ШОС высказался о Беларуси

10.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Давление, санкции и провокации": Путин на саммите ШОС высказался о Беларуси

Участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС, являются неприкрытым вызовом для общей безопасности, подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к лидерам других стран ШОС во время онлайн-саммита организации. 

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"Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические экономические и гуманитарные связи", ― уточнил российский лидер.

Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, добавил Путин.  

"После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-нибудь извне навязывал белорусскому народу те или иные решения", ― сказал Путин.

Белорусскому народу, белорусам самим спокойно разобраться и предпринять необходимые шаги", резюмировал российский лидер. 

© Sputnik / Нина Зотина
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Заседание Совета лидеров государств-членов ШОС состоялось во вторник в формате видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. В состав Шанхайской организации сотрудничества на данный момент входят 8 стран ― Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя, заинтересованного во вступлении в состав организации.

Напомним, ранее действующие белорусские власти и руководство МИД страны неоднократно высказывались об "однозначно деструктивной деятельности" ряда стран ЕС, в частности, Польши и Литвы по поддержке протестов, последовавших за президентскими выборами в Беларуси. Ситуация усугубилась санкциями, принятыми Евросоюзом в отношении ряда официальных лиц Беларуси.

Кроме того, в понедельник стало известно о новом витке дипломатического скандала ― МИД Беларуси объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые по данным правоохранительных органов собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике.

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