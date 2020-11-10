«Ни о каком огнестрельном ранении речи не идет». Что случилось с мужчиной, который лежал без движения на Мельникайте

Источник материала: Onliner

Во время воскресной протестной акции несколько читателей прислали в нашу редакцию следующее сообщение: «На Мельникайте 10 минут неподвижно лежит мужчина, рядом с ним стоят силовики». Затем в сети появилось видео, на котором было запечатлено все происходящее. Очевидцы в том числе рассказали нам, что мужчину забрала скорая, а о его дальнейшей судьбе ничего не было известно. Поползли слухи, что этого человека якобы перевезли с ранением в военный госпиталь. Журналисты Onliner попробовали узнать, что же на самом деле произошло на акции.

Что рассказывают очевидцы?

Очевидцы произошедшего говорят, что видели, как мужчина в возрасте около 40—50 лет выбегал из арки, а за ним следовали силовики.

— Он двигался довольно вяло, после захвата и заламывания рук милицией обмяк и упал. Мы подошли в тот момент, когда он уже лежал «мешком». Примерно спустя полминуты после нашего прихода приехала скорая. До этого момента с человеком никто ничего не делал — силовики стояли вокруг него. После недолгого осмотра медики погрузили человека на носилки и поместили в автомобиль.

В это время практически вся колонна силовиков уехала. Скорая осталась стоять на тротуаре. Мы подошли, поинтересовались у водителя, что случилось с человеком. Он рассказать детали отказался, но сообщил, что пострадавший жив, у него снимают кардиограмму.

Мы стояли рядом около трех минут, пытались заглянуть внутрь салона скорой, но ничего не увидели. После этого мы ушли, но автомобиль скорой остался, — рассказали нам очевидцы.

Слова нашего первого собеседника подтвердила девушка Маргарита, которая наблюдала за происходящим из окна.

—Что случилось с мужчиной, я не видела. Я застала только момент, когда он лежал на траве, а вокруг него стояли силовики. Видимо, пытались понять самочувствие пострадавшего, давали ему воду. Затем вызвали скорую. Пока бригада не приехала, сидели возле него. Затем приехали медики, мужчину переложили на носилки. По крайней мере в этот момент он шевелился, то есть точно был жив. Что было с этим человеком дальше, я не знаю.

К вечеру воскресенья в различных Telegram-каналах появилась другая информация. Сообщалось, что днем на улице Мельникайте якобы были слышны выстрелы и именно после этого пострадавшего мужчину привезли в военный госпиталь.

В свою очередь, пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич прокомментировала журналисту Onliner, что информации о применении спецсредств в Минске в воскресенье нет.

Что говорят врачи?

Наш источник в военном госпитале рассказал, что изначально мужчину действительно собирались доставить туда в реанимацию. Но затем планы изменились.

— Что послужило этому причиной, мне неизвестно, — прокомментировал врач.

— Могут ли человека без ранений направить в военный госпиталь?

— Улица Мельникайте находится недалеко от госпиталя. Скорее всего, мужчину собирались везти сюда из-за территориальной близости. То есть даже если ему просто стало плохо, могли доставить к нам.

Что рассказали в пресс-службе внутренних войск и ГУВД?

В пресс-службе внутренних войск журналисту Onliner рассказали, что помощь мужчине оказывал военный врач. По словам представителя ведомства Владимира Пархомцева, человеку стало плохо напротив колонны внутренних войск, которая стояла по улице Мельникайте.

— Никаких конфликтов с внутренними войсками не было. Насколько мне известно, мужчине стало нехорошо, когда он вроде бы был в сопровождении сотрудников милиции.

Наш военнослужащий медик оказывал ему помощь. С его слов, мужчина жаловался на боль в груди. Врач дал ему таблетку нитроглицерина и затем таблетку аспирина. После этого человеку стало легче: он начал ровнее дышать, пульс пришел в норму. Мужчина находился в сознании, беседовал. После этого была вызвана бригада скорой медицинской помощи, его передали медикам. Где он сейчас и в каком состоянии, я не знаю, — прокомментировал Пархомцев.

— Люди говорят, у него якобы было огнестрельное ранение…

— Я говорил с нашим врачом. Ни о каком огнестрельном ранении он мне не рассказывал, — добавили в пресс-службе.

Чтобы узнать, что случилось с мужчиной, когда он был в сопровождении сотрудников милиции, мы связались с пресс-службой ГУВД Мингорисполкома. Комментарий от МВД нам пока получить не удалось. Как только он появится, мы сразу же его добавим.

Журналистка Onliner также пробовала связаться с пресс-службой Минздрава, чтобы узнать о состоянии мужчины, но на наши звонки никто не ответил.



