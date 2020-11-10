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Глава «Белтяжмаша» вышел на свободу

10.11.2020 19:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главе «Белтяжмаша» Игорю Онищенко изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

«Отпустили вчера вечером, я под подпиской о невыезде и о неразглашении. Чувствую себя нормально», - сообщил Онищенко, которого цитирует tut.by.

Силовики 16 сентября пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером того же дня появилась информация, что владельцы и два топ-менеджера группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.

Департамент финансовых расследований КГК подозревает руководство «Белтяжмаша» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей. Силовикам не понравилось, как девелопер воспользовался упрощенной системой налогообложения.

Задержание руководителей «Белтяжмаша» произошло спустя неделю после того, как спецслужбы опечатали помещение штаба Виктора Бабарико. Команда бывшего руководителя Белгазпромбанка, который в мае объявил о своих президентских амбициях, снимала офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду «Белтяжмаш». Позже там располагался и Координационный совет.

 
 
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Главе «Белтяжмаша» Игорю Онищенко изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.
 
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