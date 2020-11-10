Антусевич: Заявление Лукашенко о профсоюзах — это «поддержка» народному ультиматуму

Александр Лукашенко в очередной раз потребовал создать профсоюзные ячейки на частных предприятиях. На этот раз требование звучало в виде ультиматума с угрозой.





— Этот вопрос до конца года должен быть решен. Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы! Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране, — передает обращение Лукашенко председателю ФПБ Михаилу Орде «Пул первого».





— Еще почти шесть лет назад он требовал в течение года создать на всех предприятиях частной формы собственности профсоюзы. Но даже при такой жесткой авторитарной власти не все так хорошо у него с выполнением поручений. Потому что система его не слушается и все эти годы не может создать профсоюзы в частном секторе, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич.





Он считает, что данное заявление Лукашенко нарушает права трудящихся.

— Профсоюзы создаются работниками, а не президентом. Я думаю, сегодняшнее заявление не оставят без внимания международные организации, которые следят за ситуацией в Беларуси. Потому что это прямое нарушение Конвенции МОТ 1948 года № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы», которую Беларусь ратифицировала более чем полвека назад.





За последние годы действительно на некоторых частных предприятиях были созданы «первички», например, в компаниях Евроопт и Мебель ЗОВ. И в новостях ФПБ говорилось, что первыми членами организации стали директора.





— Понятно, что эти профсоюзы просто стали еще одной структурой контроля за частным бизнесом со стороны Лукашенко. Ему сейчас надо было бы озаботиться не уничтожением предприятий, а тем, чтобы они хоть как-то работали и приносили прибыль государству. Но если он хочет пойти по этому пути и уничтожить то, что еще работает, значит, он поддерживает народный ультиматум, — иронично заметил лидер независимого объединения.





Он рассказал о том, что ситуация в стране повлияла на решение многих рабочих выйти из провластного профсоюза и вступить в независимый. При этом для развития независимого профсоюзного движения в Беларуси по-прежнему существует множество трудностей.





— После 9 августа наши организации там, где они есть, стали расти. На том же ОАО « Гродно Азот» было около 30 членов, сейчас — порядка 400. На БМЗ уже 160 работников написали заявления.





Но на лидеров независимых профсоюзов давят, против них используют репрессии, на БМЗ завели уголовные дела, один активист вынужден был бежать из страны.









Препятствуют созданию «первичек» и на местах. Сейчас ждут регистрации не менее трех первичных организаций и законных оснований в отказе нет, отмечает профсоюзный лидер.





— Для многих непреодолимым препятствием является наличие для регистрации отдельного юридического адреса. Требуется он или гарантийное письмо от руководства. И если провластным профсоюзам директор дает гарантийное письмо, то независимым очень сложно, — отмечает Сергей Антусевич. — За последние годы была зарегистрирована только одна организация в Солигорске — треста «Реммонтажстрой», которой помогли с помещением.





Но процесс все равно идет. Независимые профсоюзы с 9 августа увеличились на тысячи членов. Количество выросло примерно на 15%.





— Сейчас более 13 тысяч человек входят в независимые профсоюзы, — подытожил Сергей Антусевич.



