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Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

10.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. Об этом говорится в вынесенном организацией богословском заключении.

В документе отмечено, что «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание все обстоятельства конкретного случая.

«Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено», — сообщили там.

В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза, пишет Лента.ру.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что все, осмелившиеся осквернить имя пророка Мухаммеда, являются «жалкими моральными уродцами».
 
 
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Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. Об этом говорится в вынесенном организацией богословском заключении.
 
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