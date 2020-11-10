Журналисты «Нашай Нівы» и «МБХ Медиа» Карпицкая и Попков арестованы на 15 суток

Журналисты сайта «Наша Ніва» Екатерина Карпицкая и российского сетевого издания «МБХ Медиа» Роман Попков арестованы на 15 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Екатерина Карпицкая. Фото: Наша Нiва.



Роман Попков. Фото: БАЖ.

Обоих задержали 7 ноября во время традиционного субботнего женского «демарша» с цветами в Минске. Судебные заседания состоялись 9 и 10 ноября в суде Московского района столицы.

9 ноября Романа Попкова суд признал виновным в участии в несанкционированной акции 11 октября у стелы «Минск — город-герой». «Попкову вменили в вину факт его присутствия на проспекте Победителей возле стелы, где в воскресенье 11 октября проходил Марш гордости», — отметили в БАЖ.

Также на суде было объявлено, что в отношении Попкова имеется решение о запрете на въезд в Беларусь, о котором ранее ему не сообщалось. Сам журналист на суде по видеосвязи заявил, что не принимал участия в акции, а присутствовал на ней как журналист, выполняя редакционное задание.

Суд над Екатериной Карпицкой был перенесен с 9 ноября, потому что у судьи закончился рабочий день. Сегодня рассмотрение ее административного дела длилось более трех часов.

Журналистку задерживали во время женского марша 26 сентября. Тогда после проверки ее отпустили.

По информации БАЖ, на сегодня за решеткой остаются 16 журналистов, среди которых сотрудники БелаПАН Ян Авсеюшкин и Павел Добровольский.