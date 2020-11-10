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Пять студенток БГЭУ задержаны на акции солидарности в Минске

10.11.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 10 ноября во время акции солидарности с пострадавшими за свою гражданскую позицию возле Белорусского государственного экономического факультета (БГЭУ) на улице Ванеева были задержаны пять студенток этого вуза: Екатерина Леонова, Арина Бруснигина, Мария Курень, Анастасия Глушень и Алёна Яшкина.

Пять студенток БГЭУ задержаны на акции солидарности в Минске
Фото: телеграм-канал «БГЭУ 97%».

Видео задержания размещено в студенческом телеграм-канале «БГЭУ 97%». Девушек забрали люди, подъехавшие на двух белых микроавтобусах.

Отмечается, что задержанные учатся на факультете международных экономических отношений и факультете международных бизнес-коммуникаций, среди них есть несовершеннолетние.

Также канал сообщил, что всех задержанных отвезли в Заводское РУВД, где составили протоколы, вероятно, по статье 23.34 КоАП. Позже появилась информация, что двух несовершеннолетних девушек отпустили, остальных собирались везти в изолятор в 1-м переулке Окрестина.

«БГЭУ 97%» опубликовал рассказ одной из отпущенных студенток, которая утверждает, что при задержании и во время транспортировки в РУВД силовики проявляли к ним грубую силу и необоснованную жестокость.

Сегодня студенты крупнейших вузов снова вышли на акции солидарности с отчисленными однокурсниками и уволенными преподавателями. Студенты Белорусского государственного университета провели акцию в поддержку доцента факультета философии и социальных наук БГУ Татьяны Синицы, задержанной 9 ноября после марша пенсионеров. Ей присудили штраф в размере 30 базовых величин (810 рублей). Также они поддержали задержанных 8 ноября на марше преподавателя английского языка Дениса Тушинского, студентку 4-го курса факультета международных отношений Ульяну Масалову (15 и 12 суток ареста) и студента Александра Нарейко (находится в ИВС Жодино в ожидании суда).

Традиционная протестная акция студентов прошла в Белорусской государственной академии искусств.

Также стало известно, что в знак протеста против насилия и репрессий в отношении граждан, студентов и преподавателей из Белорусского государственного медицинского университета уволился ассистент кафедры патологической анатомии, врач-патологоанатом Олег Анискевич. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 10 ноября во время акции солидарности с пострадавшими за свою гражданскую позицию возле Белорусского государственного экономического факультета (БГЭУ) на...
 
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