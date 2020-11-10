БГУ частично переходит на дистанционное обучение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Студентов Белорусского государственного университета с 11 ноября переводят на частичное дистанционное обучение, сообщила Sputnik руководитель пресс-службы Белорусского государственного университета Елена Марцулевич.

"Принято решение с 11 ноября текущего года переводить на обучение с применением информационно-коммуникационных технологий на образовательном портале БГУ учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов", – сказала она.

Представитель вуза также отметила, что на данном портале есть все необходимые материалы для получения образования.

В БГУ уточнили, что сейчас не идет речь о повсеместном переводе образовательного процесса на дистанционный формат, однако в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации студентов будут оперативно переводить на "удаленку".

Руководство вуза также приняло решение ввести дополнительные меры профилактики: студенты смогут попасть на территорию БГУ только согласно своему расписанию, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

Масочный режим со 2 ноября

В конце октября вуз ужесточил правила посещения университета: со 2 ноября преподавателей, сотрудников и студентов перестали пускать в БГУ без масок

Контролировать масочный режим в вузе обязали службу охраны и безопасности.