|
БГУ частично переходит на дистанционное обучение
10.11.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Студентов Белорусского государственного университета с 11 ноября переводят на частичное дистанционное обучение, сообщила Sputnik руководитель пресс-службы Белорусского государственного университета Елена Марцулевич.
© Sputnik Тамара Зенина
"Принято решение с 11 ноября текущего года переводить на обучение с применением информационно-коммуникационных технологий на образовательном портале БГУ учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов", – сказала она.
Представитель вуза также отметила, что на данном портале есть все необходимые материалы для получения образования.
В БГУ уточнили, что сейчас не идет речь о повсеместном переводе образовательного процесса на дистанционный формат, однако в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации студентов будут оперативно переводить на "удаленку".
Руководство вуза также приняло решение ввести дополнительные меры профилактики: студенты смогут попасть на территорию БГУ только согласно своему расписанию, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.
Масочный режим со 2 ноября
В конце октября вуз ужесточил правила посещения университета: со 2 ноября преподавателей, сотрудников и студентов перестали пускать в БГУ без масок
Контролировать масочный режим в вузе обязали службу охраны и безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белорусском государственном университете со 2 ноября был введен масочный режим для предотвращения распространения COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)