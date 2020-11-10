Как снять ботинки своей жизни

Источник материала: Ежедневник

фото: hugoboss.com

Он «полутоп» в большой компании. Профессионально улыбчивый, инициативный , поджарый, но с небольшим брюшком, в вечном синем костюме.

Он пришел, прочитав пост, где я писала, что «все хорошо» в карьере может значить что угодно. Он очень просил очную встречу, но не зум.

- Знаете, я читал ваш пост на совещании. Я смотрел на коллег в зуме, на себя в пиджаке и трусах и понимал- у нас все хорошо, но мне страшно.

- Нет, я совсем не истерик. И в компании все ок внешне. Но у меня выбила пандемия точку опоры. Я ж знал всегда - еще пять лет и вице-президент. Я знал, что делать. Я знал, как к этому идти. Я шел.

Но карантин высадил меня дома. И оказалось ,что все фигня. Меня раздражает моя семья. И не только жена, но и двое моих детей, которых я был уверен, что очень люблю

- Меня раздражает моя компания. Это огромный титаник, который прет вперед к айсбергу и никто не видит и не понимает что впереди п..ц (извините мой французский)

- Меня раздражает мир. Не просто моя страна, а мир вообще. Потому что в нем сломались смыслы и ценности. Мы как крысы по все у миру сидим в норах, напряжение нарастает и быть огромной войне.

Я: Послушайте, я ж не психолог и не исповедник. Вы зачем с этим ко мне? Я ж только про карьеру

- Так я к вам про карьеру. Она потеряла всякий смысл. Я делаю потому что зарплата и потому что надо делать. А внутри меня катастрофа

Он сидел такой большой и такой маленький. Он был страшно напуган.

И я решилась на преступление:

- Снимите маску

- Снимите ботинки. Да, снимите ботинки. И носки тоже. Видите у нас веранду? (У нас огромная красивая веранда в офисе). Идите туда босиком. Да, пофигу, что дождь. Идите и пройдите три круга. Что значит не пойду? Вы пришли ко мне, значит мне доверяете. Идите. Да, там безопасно. Камни чистые. Доски без заноз. Идите!

В конце третьего круга я вынесла ему 100 грамм коньяка.

- Пейте. Да. Я тоже глотну

-Сигарету надо? Нет, я не курю, но с удовольствием постою рядом

И он разревелся. Он подвывал всего минуты три. Но за эти три минуты он сдулся как воздушный шарик. Даже на лице проявились морщинки. То есть они были всегда, но «прятались» за натянутой офисной улыбкой

Мы ушли в тепло. Мы пили чай из больших кружек. Мы закутались в пледы. Мы говорили .

- Выдохнул? Ну теперь давайте поговорим о карьере. И начну я с вопроса: «Да, я знаю что вам 37. Но кем вы хотите стать, когда вырастете?» Нет, я не издеваюсь, это серьёзный вопрос».

И началась работа карьерного консультанта.

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Мораль тут лишь одна - видите, что рядом с вами (или не дай бог вас) кого-то рвет от изменившейся жизни? Не пытайтесь оставаться сильным, если тяжело. Найдите свою веранду с холодными мокрыми доскам или что-то еще, что заставить вас «обнулиться». Как говорила моя бабушка «попустит».

И, проревершись и выдохнув, начинайте думать о карьере, мечте, семье. Но пока не попустило, не решайте эти вопросы. Потому что решить их, «не сняв ботинки», невозможно.

Алена Владимирская