Сергей Хлопотное Дельце Миронов вышел на свободу (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня после отсидки 15 суток на свободу вышел тот самый Сергей, который запустил в народ термин «хлопотное дельце». Самое забавное, что работник «Интеграла», скорее всего, не знает, какую волну мемов создал, уходя за решетку. Разве что свежие сокамерники могли рассказать... Как бы то ни было, в массы ушли картинки, принты на майки и кружки, прочий мерч. Целая пачка изречений из короткой речи Сергея прилипла к языку, их используют к месту и не к месту даже чиновники. Говорят, некоторые бросили курить и стали бегать. Встречаем звезду.

Не секрет, что милиционеры периодически записывают профилактические видео с теми, кто по каким-то причинам соглашается говорить. Сделали и с Сергеем Мироновым. Некоторые зрители до сих пор не верят, что это настоящее видео. Между тем еще недавно оно вполне легально висело в Instagram-аккаунте МВД. Теперь что-то не видно.

Сергея встретили только родители, они же его увезли. Родители парня категорически запретили общаться со СМИ, а соседям — торжественно встречать его. Поэтому нам достоверно неизвестно, бросил ли он курить, научился ли гонять во всю мощь и знает ли о том, что стал популярен в сети.

Если сам Сергей захочет побеседовать с журналистами, может без хлопот писать в Telegram @NastassiaZa или на почту za@onliner.by. Если кто-то из наших читателей общается с Сергеем, передайте ему нашу просьбу.