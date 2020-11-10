Журналисты «Нашей Нивы» и «МБХ Медиа» арестованы на 15 суток

Источник материала: АФН

Журналисты сайта «Наша Нива» Екатерина Карпицкая и российского сетевого издания «МБХ Медиа» Роман Попков арестованы на 15 суток.

Попкова наказали за участие в несанкционированной акции 11 октября несмотря на утверждения журналиста, что он присутствовал на акции как журналист, выполняя редакционное задание. На суде было объявлено, что в отношении Попкова имеется решение о запрете на въезд в Беларусь, о котором ранее ему не сообщалось.

По данным БАЖ, за решеткой остаются 16 журналистов.