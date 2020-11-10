В Беларуси начали блокировать счета, на которые поступала помощь BY_help

Источник материала: АФН

Правоохранительные органы Беларуси начали блокировать счета белорусов, получавших денежную помощь от кампании BY_help.

Об этом в fb сообщил один из основателей BY_help Алексей Леончик.

«С сегодняшнего утра нам поступают сообщения, что по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи. Уже есть более 60 подтвержденных сообщений», - сообщил Леончик.

«Детали и план действий будут позже, но пока ясно одно: от избиений беларусов оккупанты перешли к прямому воровству денег, которые мы выплачивали жертвам пыток», - проинформировал он.

На 8 ноября кампания BY_help поддержала более 3300 заявок от белорусов, подвергшихся репрессиям. Общая сумма выплаченных компенсаций составляет 3674471 рубль, за счет которых оплачены 1640 штрафов, 1209 выплат по оказанию медицинской помощи, 401 оплату пребывания на сутках, 83 компенсации услуг адвокатов.