Власти блокируют счета получателей помощи от BY_help

По словам Алексея Леончика, уже известно о 60 случаях блокировки счетов получателей нашей помощи.





«Детали и план действий будут позже, но пока ясно одно: от избиения белорусов оккупанты перешли к прямому хищению денег, которые мы выплачивали жертвам пыток».





Алексей Леончик рекомендует снимать деньги с депозитов как можно быстрее.





Также он отмечает, что «Байхелп» продолжает работу и продолжает платить по заявкам в штатном режиме.





«Обработка заявок идет в штатном режиме и не прекращалась ни на минуту. Ничего не меняется, кроме дополнительных неприятностей для белорусских властей. Потому что если мы остановимся – они победят. Мы не остановимся».





Кампания BY_help собирает пожертвования для арестованных, оштрафованных, раненых и избитых силовиками после выборов 9 августа. За все время существования фонда за помощью обратились более 2300 человек. Было выплачено около 1,5 млн евро.







