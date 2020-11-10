ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Вы ответите за всё". Студентка рассказала об угрозах после сегодняшнего задержания в Минске

10.11.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

10 ноября студенты нескольких ВУЗов Минска провели акции солидарности с отчисленными однокурсниками и уволенными преподавателями.


Задержание в Минске / Reuters
 
На улице Ванеева силовики задержали 5 студенток Белорусского государственного экономического университета: Екатерину Леонову, Арину Бруснигину, Марию Курень, Анастасию Глушень и Алёну Яшкину, пишет Еврорадио. Они проводили акцию солидарности. Как сообщает Телеграм-канал @peaceful_bseu, их завезли в Заводское РУВД. Двух несовершеннолетних студенток отпустили, остальных, вероятно, увезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 ноября студенты нескольких ВУЗов Минска провели акции солидарности с отчисленными однокурсниками и уволенными преподавателями.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начали блокировать счета, на которые поступала помощь BY_help
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика