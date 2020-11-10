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The Times: дочь Назарбаева оказалась владелицей лондонского дома, где «жил» Шерлок Холмс

10.11.2020 20:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дочери экс-президента Казахстана Дариге Назарбаевой вот уже 15 лет принадлежит знаменитый дом на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором «жил» легендарный Шерлок Холмс — персонаж книги Артура Конана Дойля.

The Times: дочь Назарбаева оказалась владелицей лондонского дома, где «жил» Шерлок Холмс
Тот самый дом на Бейкер-стрит. Фото: pravda.com.ua.

Как сообщает The Times со ссылкой на журналистов-расследователей, Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву принадлежат также другие здания и земля на Бейкер-стрит — между зданиями под номерами 215 и 237. Стоимость этого имущества достигает 140 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет — с 1990 до 2019-го. Его дочь Дарига строила политическую карьеру с 2012 года и спустя семь лет была избрана председателем Сената страны..

 
 
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Дочери экс-президента Казахстана Дариге Назарбаевой вот уже 15 лет принадлежит знаменитый дом на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором «жил» легендарный Шерлок Холмс —...
 
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