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Павел Пряжко признан «лучшим драматургом» на самой престижной театральной премии России
Источник материала: Партизан
Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска» — самой престижной театральной премии России, сообщил журнал «Театр».
Павел Пряжко. Фото: dramacenter.org
Пряжко победил в номинации «Лучший драматург» за спектакль «Сосед», поставленный санкт-петербургским Театром post.
Павел Пряжко родился в 1975 году в Минске. Автор пьес «Серпантин», «Жизнь удалась», «Хозяин кофейни», «Я свободен», «Три дня в аду», «Злая девушка», «Урожай», «Печальный хоккеист» и многих других.
Пьеса «Урожай» ставилась в Беларуси в Брестском театре драмы и Купаловском театре.
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Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска» — самой престижной театральной премии России, сообщил журнал «Театр».
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