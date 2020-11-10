ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опора государства: Лукашенко потребовал создать профсоюзы в частных компаниях

10.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интересы народа лежат во главе угла политики – такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает «МИР 24».

Президент подчеркнул, что профсоюзы – это опора государства, именно оно будет поддерживать организацию на всех уровнях. По мнению Лукашенко, профсоюзы должны быть в каждой организации, даже в частных компаниях. Эту работу нужно провести как можно быстрее.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь –пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», – подчеркнул белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко потребовал расставить точки над «i» в вопросах действия коллективных договоров на предприятиях и в организациях. Этот документ еще называют малой конституцией, именно он регулирует отношения нанимателя и работника.

Профсоюзы предлагают, чтобы социальные льготы и бонусы, закрепленные в коллективном трудовом договоре, распространялись на членов профсоюзов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подчеркнул, что профсоюзы – это опора государства, именно оно будет поддерживать организацию на всех уровнях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: "Я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами". Это он об эмиграции, а вы о чем подумали?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика