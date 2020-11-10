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Опора государства: Лукашенко потребовал создать профсоюзы в частных компаниях
10.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интересы народа лежат во главе угла политики – такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси
Президент подчеркнул, что профсоюзы – это опора государства, именно оно будет поддерживать организацию на всех уровнях. По мнению Лукашенко, профсоюзы должны быть в каждой организации, даже в частных компаниях. Эту работу нужно провести как можно быстрее.
Также Александр Лукашенко потребовал расставить точки над «i» в вопросах действия коллективных договоров на предприятиях и в организациях. Этот документ еще называют малой конституцией, именно он регулирует отношения нанимателя и работника.
Профсоюзы предлагают, чтобы социальные льготы и бонусы, закрепленные в коллективном трудовом договоре, распространялись на членов профсоюзов.
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Президент Беларуси подчеркнул, что профсоюзы – это опора государства, именно оно будет поддерживать организацию на всех уровнях.
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