Опора государства: Лукашенко потребовал создать профсоюзы в частных компаниях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интересы народа лежат во главе угла политики – такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой , передает «МИР 24».

Президент подчеркнул, что профсоюзы – это опора государства, именно оно будет поддерживать организацию на всех уровнях. По мнению Лукашенко, профсоюзы должны быть в каждой организации, даже в частных компаниях. Эту работу нужно провести как можно быстрее.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь –пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», – подчеркнул белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко потребовал расставить точки над «i» в вопросах действия коллективных договоров на предприятиях и в организациях. Этот документ еще называют малой конституцией, именно он регулирует отношения нанимателя и работника.

Профсоюзы предлагают, чтобы социальные льготы и бонусы, закрепленные в коллективном трудовом договоре, распространялись на членов профсоюзов.