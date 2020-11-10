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Лукашенко: если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп

10.11.2020 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко заявляет, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы. Тему из сферы военной безопасности он затронул 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Лукашенко: если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп
Фото: president.gov.by.

«Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем?» — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать», — заявил Лукашенко.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 9 ноября, ратифицировал польско-американское соглашение об оборонном сотрудничестве. Соглашение предусматривает увеличение числа американских военнослужащих в Польше.

 
 
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Александр Лукашенко заявляет, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы. Тему из сферы военной безопасности он затронул 10 ноября на встрече с...
 
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