Под Рогачевом из Mitsubishi после столкновения с деревом выбросило водителя — он погиб



На месте случившегося. Фото: СК.

В результате столкновения 42-летнего водителя выбросило из салона, от полученных травм он скончался на месте. Находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП, ей оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой связаться с СК по телефону: (802339) 2-10-35.