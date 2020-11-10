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Онлайн. Что Apple прямо сейчас показывает на своей новой презентации
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 10 ноября, компания Apple проводит очередную онлайн-презентацию, которую почти наверняка посвятит «свежим» компьютерам Mac на собственных процессорах. 42.TUT.BY внимательно следит за трансляцией и оперативно рассказывает о самом главном в текстовом варианте.
Ниже — цены популярных у нас ноутбуков Apple:
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Apple проводит очередную онлайн-презентацию, которую почти наверняка посвятит «свежим» компьютерам Mac.
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