Онлайн. Что Apple прямо сейчас показывает на своей новой презентации

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 10 ноября, компания Apple проводит очередную онлайн-презентацию, которую почти наверняка посвятит «свежим» компьютерам Mac на собственных процессорах. 42.TUT.BY внимательно следит за трансляцией и оперативно рассказывает о самом главном в текстовом варианте.

Ниже — цены популярных у нас ноутбуков Apple: