Сегодня Apple проводит очередную презентацию. Ждем Macbook с ARM-чипами

Источник материала: Onliner Apple зачастила с мероприятиями: сегодня компания проведет третью презентацию начиная с сентября. Тогда компания представила новое поколение Apple Watch и свежие iPad , потом в октябре показала линейку iPhone 12 и HomePod Mini . Сегодня в 21:00 по минскому времени ожидается дебют обновленных ноутбуков . Главным отличием от предшественников должны стать процессоры собственной разработки Apple. А еще на этой презентации, скорее всего, станет известна точная дата выхода операционной системы macOS Big Sur.

Все новинки Apple с сегодняшней презентации будут появляться ниже в этом тексте.

Тим Кук в начале презентации тоже напомнил, что это уже третья презентация за последние месяцы. И он даже сказал «One More Thing»! Кажется, впервые за долгое время. По словам Кука, среди линейки новых продуктов не хватает только Mac — и нынешняя презентация это исправит.