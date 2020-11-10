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Сегодня Apple проводит очередную презентацию. Ждем Macbook с ARM-чипами

10.11.2020 21:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple зачастила с мероприятиями: сегодня компания проведет третью презентацию начиная с сентября. Тогда компания представила новое поколение Apple Watch и свежие iPad, потом в октябре показала линейку iPhone 12 и HomePod Mini. Сегодня в 21:00 по минскому времени ожидается дебют обновленных ноутбуков. Главным отличием от предшественников должны стать процессоры собственной разработки Apple. А еще на этой презентации, скорее всего, станет известна точная дата выхода операционной системы macOS Big Sur.

Все новинки Apple с сегодняшней презентации будут появляться ниже в этом тексте.

Тим Кук в начале презентации тоже напомнил, что это уже третья презентация за последние месяцы. И он даже сказал «One More Thing»! Кажется, впервые за долгое время. По словам Кука, среди линейки новых продуктов не хватает только Mac — и нынешняя презентация это исправит.

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Apple зачастила с мероприятиями: сегодня компания проведет третью презентацию начиная с сентября. Тогда компания представила новое поколение Apple Watch и свежие iPad,...
 
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