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Сегодня Apple проводит очередную презентацию. Ждем Macbook с ARM-чипами
Источник материала: Onliner
Apple зачастила с мероприятиями: сегодня компания проведет третью презентацию начиная с сентября. Тогда компания представила новое поколение Apple Watch и свежие
Все новинки Apple с сегодняшней презентации будут появляться ниже в этом тексте.
Тим Кук в начале презентации тоже напомнил, что это уже третья презентация за последние месяцы. И он даже сказал «One More Thing»! Кажется, впервые за долгое время. По словам Кука, среди линейки новых продуктов не хватает только Mac — и нынешняя презентация это исправит.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Apple зачастила с мероприятиями: сегодня компания проведет третью презентацию начиная с сентября. Тогда компания представила новое поколение Apple Watch и свежие iPad,...
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