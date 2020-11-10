Помните МВД присылало белорусам СМС с обвинениями в нарушении закона? В МАРТ их признали социальной рекламой

«Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ. Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок» — именно такой текст получили многие граждане Беларуси.





пишет telegraf.by Авторы петиции потребовали признать такую рассылку недобросовестной, потому что «установление факта совершенного правонарушения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, рассылка текстовых сообщений таковым порядком не является»,telegraf.by





Также авторы обращения напомнили, что название получателя СМС нарушителем «противоречит требованиям законодательства об обязанности доказывать виновность в установленном законодательством порядке».





В МАРТ ответили, что СМС, отправленные МВД, полностью подпадают под определение социальной рекламы. В министерстве сообщили, что не могут оценить правомерность утверждений в СМС от МВД.





«За разъяснением вопросов, связанных с содержанием социальной рекламы, следует обращаться к рекламодателю (в рассматриваемом случае – в Министерство внутренних дел)», — посоветовали в МАРТ.



