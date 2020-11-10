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Лукашенко поручил профсоюзам контролировать цены на продукты и качество услуг ЖКХ
10.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интересы народа в приоритете политики – такое заявление сделал Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. На встрече обсудили цены на продукты.
В начале года Федерация профсоюзов инициировала введение моратория на стоимость социально значимых товаров. В данную группу вошли 27 наиболее востребованных позиций. Еще одна сфера контроля профсоюзов – качество жилищно-коммунальных услуг. Как показывают социальные опросы, ЖКХ – наиболее обсуждаемая тема у белорусов.
«Я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики», – сказал Лукашенко.
Накануне в Федерации профсоюзов заявили об итогах мониторинга цен за октябрь. Существенного роста нет. Незначительно увеличилась стоимость на некоторые импортные продукты: рис, рыбу и цитрусовые.
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Интересы народа в приоритете политики – такое заявление сделал Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом...
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