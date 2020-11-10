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В Минске задержан известный журналист Олег Груздилович

10.11.2020 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома, сообщает «Радыё Свабода».

В Минске задержан известный журналист Олег Груздилович
Олег Груздилович. Фото: Радыё Свабода.

Милиционеры пришли в 19.30 в квартиру Груздиловича и продемонстрировали ему снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был заснят.

«Сказали, что нужно что-то еще уточнить, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где его якобы ждет участковый», — сообщила жена Олега Марианна.

25 октября Олег Груздилович имел редакционное задание для работы на акции протеста от газеты «Народная Воля».

Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день под арестом остаются 16 журналистов, включая двоих сотрудников БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома, сообщает «Радыё Свабода».
 
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