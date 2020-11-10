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Серьезная авария на МКАД, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Движение по внешнему кольцу МКАД серьезно затруднено из-за ДТП. Об этом
Как рассказали AUTO.TUT.BY очевидцы, фура ехала по внутреннему кольцу. В районе развязки с улицей Слободской она пробила отбойник и оказалась на внешнем кольце, где протаранила Ford, в котором в том числе ехали дети.
Читатели также сообщают, что водителя фуры забрала скорая, а водитель и пассажиры легковушки, по предварительной информации, не пострадали.
На участке МКАД от улицы Шаранговича до улицы Громова образовался затор. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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