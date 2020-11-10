МКАД: фура, пробив ограждение, вылетела на встречку

Источник материала: Onliner

«В настоящее время движение затруднено на участке внешнего кольца МКАД от ул. Шаранговича до ул. Громова. Случилось ДТП», — такое сообщение распространила Минская ГАИ сегодня около 21:00. Как нам удалось выяснить, произошла авария с участием фуры: грузовик пробил металлическое ограждение и оказался на встречной полосе.

По нашим данным, фура, пробив металлическую конструкцию, остановилась на зеленой зоне за пределами проезжей части встречной полосы. На кадрах с места происшествия видно, что повреждения получили и легковые машины.

Часть дороги была перекрыта упавшим ограждением и попавшим в ДТП автомобилем. Приехала машина скорой помощи. Информации о пострадавших нет.













