|
МКАД: фура, пробив ограждение, вылетела на встречку
Источник материала: Onliner
«В настоящее время движение затруднено на участке внешнего кольца МКАД от ул. Шаранговича до ул. Громова. Случилось ДТП», — такое сообщение распространила Минская ГАИ сегодня около 21:00. Как нам удалось выяснить, произошла авария с участием фуры: грузовик пробил металлическое ограждение и оказался на встречной полосе.
По нашим данным, фура, пробив металлическую конструкцию, остановилась на зеленой зоне за пределами проезжей части встречной полосы. На кадрах с места происшествия видно, что повреждения получили и легковые машины.
Часть дороги была перекрыта упавшим ограждением и попавшим в ДТП автомобилем. Приехала машина скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В настоящее время движение затруднено на участке внешнего кольца МКАД от ул. Шаранговича до ул. Громова. Случилось ДТП», — такое сообщение распространила Минская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)