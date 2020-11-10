Допэмиссия компании «Молочный мир» сократила долю частных акционеров в пользу государства

В результате доля частных акционеров уменьшилась в 3 раза, а собственность Гродненской области возросла с 72,48 до 91%, или на 18,52%. Об этом сообщает на своей страничке в Facebook акционер Дмитрий Буцкевич.

По информации акционера, основанием для дополнительной эмиссии стала господдержка предприятия, предоставленная в соответствии с указом от 24.04.2017 г. № 136 «О вопросах организации агропромышленного комплекса Гродненской области».





Допэмиссия прошла в два этапа: первый этап — выпуск акций на 6,4 млн рублей, второй — на 1,8 млн. Таким образом, Гродненская область внесла всего 8,2 млн рублей на покупку новых акций.





пишет officelife.media Бухгалтерский баланс «Молочного мира» за 2019 год свидетельствует о том, что собственный капитал предприятия на конец года составлял 172,2 млн рублей,officelife.media





«Получается, что государство получило 18,52% этой суммы (31,9 млн), вложив всего 8 млн рублей. В то же время доля миноритарных акционеров и, соответственно, причитающиеся им дивиденды, которые выплачиваются в „Молочном мире“ ежегодно», сократились в три раза», — рассуждает акционер.





До сих пор акционеры радовались прибыльности актива: рентабельность собственного капитала компании «Молочный мир» последние четыре года держалась на уровне выше 18%.











