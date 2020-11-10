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BY_help: власти блокируют счета с компенсациями для белорусов, пострадавших от репрессий

10.11.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики начали блокировать счета белорусов, получивших компенсации от инициативы BY_help. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на одного из основателей BY_help Алексея Леончика.

BY_help: власти блокируют счета с компенсациями для белорусов, пострадавших от репрессий
Алексей Леончик. Фото: скриншот видео из Фейсбука.

«По состоянию на сегодняшнее утро мы получили сообщения о том, что по запросу СК, КГБ или аналогичного ведомства началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи», — написал Алексей Леончик в своем Facebook .

BY_help помогает арестованным, оштрафованным, раненым, избитым, а в исключительных случаях оплачивает услуги адвокатов. Согласно сообщению, инициатива поддержала более 3 300 обращений пострадавших от репрессий белорусов, общее количество обращений в базе — более 8 700.

Общая сумма выплаченных компенсаций составляет 3 674 471 рубль. На эти средства компенсировано 1640 штрафов, 1209 выплат за медицинское обслуживание, 401 выплату за «сутки» административного ареста, 83 компенсации за услуги адвокатов.

«Сегодня со счетов белорусов было украдено 1400 000 рублей, которые они получили в качестве компенсаций за пытки, которым их подвергли изверги в черном, боящиеся просто показать лицо. А если можно украсть 1400 тысяч, то и 14 миллионов можно украсть. И 140. И полтора миллиарда», — отмечает Алексей Леончик.

«Ни один депозит теперь не находится в безопасности. Самое правильное, что можно сейчас сделать — это взять карточку и отправиться в сторону ближайшего банкомата. Или банковского отделения.

Но байхелп продолжает работу в штатном режиме. Ничего не меняется. Выплаты продолжаются. Ибо, господа хорошие, хрен вам, а не ручки сложить», — жизнеутверждающе заключает один из основателей BY_help.

 
 
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Силовики начали блокировать счета белорусов, получивших компенсации от инициативы BY_help. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на одного из основателей BY_help...
 
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