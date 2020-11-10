Лукашенко не собирается отдавать Беларусь, во всяком случае «тепленькой»

Смена власти — обычное дело и железный закон для демократических стран. Вон Дональд Трамп сколько бы ни ерепенился, а уйдет как миленький, освободит Белый дом для Джо Байдена . Но для Александра Лукашенко мысль о расставании с креслом очевидно невыносима. Белорусского вождя постоянно гложет чувство, что у него хотят отнять страну, повелевать которой он так привык. И эта перспектива представляется ему катастрофичной.





«Наши же протестуны, беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем и возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного, не возьмут они Беларусь. Тепленькой», — эмоционально рассуждал сегодня Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой.

Такого закона нет, но наехать могут и без него

Сегодня Лукашенко вернулся к своей давней идее создать профсоюзные организации (по умолчанию подразумевается, что это будут ячейки лояльной властям ФПБ) на всех частных предприятиях. В предыдущий раз об этом шла речь на встрече с тем же Ордой в феврале.

Сейчас Лукашенко жестко обрисовал дедлайн: «Этот вопрос до конца года должен быть решен». И пригрозил ликвидировать те частные компании, которые ослушаются.

Эксперты отмечают: по закону обязать частников это сделать невозможно , дело ведь сугубо добровольное, причем оно должно быть инициативой самих наемных работников, а не решением хозяина. Точно так же нет закона, предписывающего или дающего возможность закрывать фирмы, где нет профсоюзов.

Конечно, Лукашенко может приказать, чтобы на потребу дня быстренько сварганили еще один репрессивненький закончик. Хотя наверху могут и не заморачиваться. В сентябре вождь обронил (причем выступая перед прокурорскими работниками!), что «иногда не до законов».

И мы видим, как санстанции и прочие проверяльщики, которых хоть пруд пруди, прессуют бизнес, который в конце октября попробовал поддержать инициированную Светланой Тихановской национальную забастовку. Если есть политическая задача прихлопнуть, найдут сто причин придраться.

При этом как-то не слышно, чтобы на частных предприятиях зверски душили профсоюзное движение. Логично предположить, что работающие там не рвутся в официальный профсоюз, поскольку не видят в нем настоящего защитника своих интересов. Уже сам факт, что Орда ходит с докладами к Лукашенко, показывает, что ФПБ жестко встроена в государственную вертикаль.

Спро́сите: а почему работники частных фирм не рвутся вступать и в независимые профсоюзы? Ответ банален: боятся репрессий.

Работяги заинтересовались независимыми профсоюзами

Почему же Лукашенко именно сейчас так хочет воплотить этот свой идефикс? Сегодня он проговорился о политической подоплеке: «Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Но ладно, мы разберемся по отдельным направлениям, но профсоюзные организации должны быть созданы…»

То есть за этим стоит желание прижучить частников, которые, ишь ты, стали играть в политику (то, что бизнес имеет право продвигать свои политические интересы, белорусские власти в упор не признают). Ну и, наверное, есть расчет подпитать взносами ФПБ, из которой народ стал разбегаться.

Срабатывают, вероятно, и пиаровские соображения. Повторением этой установки, которая звучала уже не раз, Лукашенко пытается показать, что «в Багдаде все спокойно, ситуация под контролем». Такое мнение высказал в комментарии для Naviny.by председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

Между тем, отметил он, на многих предприятиях работники массово выходят из ФПБ. При такой динамике от этой организации, которая «верноподданнически служит власти», скоро может остаться «одна оболочка», полагает собеседник.

Параллельно на ряде предприятий, в частности столичных МТЗ, МАЗе, МЗКТ, МЭТЗ, моторном заводе, создаются первички независимых профсоюзов. Этот процесс продолжается несмотря на то, что их члены попадают под увольнения по надуманным причинам (причем увольняют квалифицированных работников, ценных специалистов), подчеркнул профсоюзный лидер.

По его словам, эти репрессии вызывают в рабочей среде «не то что неприятие, а ненависть». Многие рабочие участвуют в так называемых итальянских забастовках.

«Реальный сектор экономики находится в турбулентном состоянии, и это связано с репрессиями и нежеланием властей идти на внутренний диалог. Экономика нормально уже не будет функционировать, пока Лукашенко не уйдет», — считает Ярошук. По его мнению, это может случиться в течение года.

ВВП и доходы населения будут падать

На встрече с Ордой Лукашенко признал, что «непросто будет в экономике», и потому «людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое».

Какого рода экономические вызовы ожидают Беларусь?

В ближайшее время власти практически неизбежно столкнутся с углублением спада ВВП и снижением доходов населения, спрогнозировал в комментарии для Naviny.by научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук. По его словам, «главный вопрос лишь в масштабе: в лучшем случае это будет не очень глубокий и постепенный спад».

При этом глубина проблем, подчеркнул собеседник, будет зависеть и от действий властей. Если они решат «подстегнуть экономику финансовыми вливаниями, применить так называемую финансовую инженерию», то могут усилить еще и угрозу финансового кризиса, поскольку это повлечет неплатежеспособность предприятий и инфляционные последствия, подчеркнул экономист.

Добавлю, что сегодня министр финансов Юрий Селиверстов сообщил: по итогам года недобор бюджетных доходов составит 2,5−3 млрд рублей. Бюджет 2021 года тоже будет дефицитным.

Проще говоря, денег у властей становится все меньше. И занять особо негде. С Западом рассобачились всерьез и надолго. И продолжают идти на обострение, о чем свидетельствует, в частности, высылка двух британских дипломатов.

Может, мы чего-то не знаем, но официально им инкриминируются всего лишь наблюдение за протестами, встречи с оппозицией. Однако это всегда было частью деятельности дипмиссий, и непонятно, что в этом незаконного.

Россия же хоть и поддерживает Минск вербально (сегодня Владимир Путин снова вписался на саммите ШОС), однако тоже не торопится открывать перед Лукашенко финансовые и прочие закрома. А если и согласится что-то дать, то, скорее всего, выкатит очень дискомфортные условия политического толка.

Грядет горячая весна

Следует добавить, что внутренних резервов для роста экономики также нет. Архаичная командно-административная модель свой потенциал выработала. Работяги кое-как ковыряются, работая из-под палки. Реформ не предвидится. Из страны бежит высокотехнологичный бизнес. Впереди маячит деградация, тупик.

По поводу фразы Лукашенко, что он не отдаст Беларусь тепленькой, публика сразу стала мрачно шутить: видимо, хватка не ослабнет, пока любимая не станет холодненькой.

Смех смехом, но намерение вождя удержать власть любой ценой очевидно перевешивает все рациональные соображения. Он даже велел не пускать назад в страну уехавших «умных белорусов». Действительно, пусть остаются тупые плюс ОМОН — чем не идеал страны для пожизненного правления?

Это, конечно, горький стеб. На самом деле в стране остается и останется масса тех, у кого все в порядке с мозгами, руками, нравственностью и личным мужеством. Множество белорусов по-прежнему настроены на борьбу за смену режима, честные выборы, свободную страну.

Властная верхушка не учитывает или не хочет признавать серьезность и масштаб таких настроений, сдвигов в массовом сознании. И это может сильно ее подвести. Как ни зачищай крамолу, вернуть Беларусь в состояние «как до выборов» , о чем мечтает Лукашенко, уже не получится.

Полицейское же государство очень затратно. Не факт, что такая модель долго протянет при истощении ресурсов режима, внешнем и внутреннем давлении на него.

Возможно, сейчас под влиянием ряда факторов ( репрессии , усталость, холодный сезон и пр.) масштаб уличных акций уменьшится. Но недовольство изрядной части граждан никуда не денется, грядущие экономические тяготы его разогреют.

И Беларусь с большой долей вероятности ожидает такая горячая весна, какой еще не бывало.