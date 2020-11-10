«Нас пытаются убедить, что Саша должен был умереть от проблем с сердцем»

Следственный комитет приостановил проверку по факту гибели 25-летнего жителя Гомеля Александра Вихора. Проверка, возможно, будет возобновлена после проведения дополнительной экспертизы. Как сообщила БелаПАН мать погибшего Светлана Вихор, первая судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Александр умер от «недостаточности кровоснабжения и сопутствующего заболевания сердца».



Александр Вихор. Фото: Радыё Свабода.

Напомним, Александр Вихор был задержан сотрудниками ОМОН 9 августа в Гомеле. Три дня родственники искали его, но правоохранительные органы не предоставляли никакой информации. 12 августа мать узнала от руководства Железнодорожного РОВД, что ее сын умер.

Правоохранители вечером 11 августа отвезли Вихора в психиатрическую больницу, врачи которой отказались госпитализировать парня, так как он был не по их профилю. Ему стало хуже, и когда приехала скорая помощь, молодой человек потерял сознание. Его пытались спасти в реанимации туберкулезной больницы, но тщетно. В реанимацию он поступил с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма под вопросом, кома».

«Я считаю, что смерть связана со страшным стрессом, побоями и издевательствами. Нас пытаются убедить, что он должен был умереть от проблем с сердцем и умер. Он летом проходил углубленное исследование в кардиодиспансере, и никто из врачей не сказал, что у него серьезные проблемы с сердцем!» — рассказала Светлана Вихор

Родители и сестра Александра узнали от свидетелей, которые были с их близким человеком в автозаке, в милиции и на суде, что его избивали, он плохо себя чувствовал, постоянно просил о помощи. «Но никто не помог. Он только получал новые удары, ему в лицо прыснули газом. Об этом рассказали парни, которые были с ним. В экспертизе отмечено, что у Саши были гематомы, травмы, переломы ребер и грудины, но это не связано с причиной смерти», — прокомментировала мать.

Родителей ознакомили с результатами экспертизы частично. Им не дали сделать копию или сфотографировать результаты экспертизы.

У родителей есть информация, что у их сына было кровоизлияние в забрюшинную клетчатку и мягкие ткани малого таза. Этот и другие вопросы они поставили перед дополнительной экспертизой, которая сейчас назначена следователем.

После избиений в милиции десятки жителей Гомеля написали заявления об этом в Следственный комитет. Проверки до сих пор не окончены. У некоторых заявителей — таких, как 18-летняя Лиза (фамилия есть в редакции), 23-летние Алексей и Дмитрий Лукомские, проверки продлены до декабря 2020 года.