Apple перешла на собственные процессоры. Почему это важно и сколько стоят новые компьютеры

Источник материала: Tut.by

Apple провела онлайн-презентацию новых устройств на базе процессоров собственной разработки на ARM-архитектуре. Ниже рассказываем об этом подробнее и разбираемся, что такой переход значит для обычных пользователей.





Представители Apple во главе с Тимом Куком начали рассказ с напоминания о том, что это — третий по счету анонс компании за осень. В Apple подчеркнули, что, несмотря на всю сложность ситуации этого года (видимо, имеется в виду пандемия COVID-19), и сейчас стараются изобретать инновационные продукты. По версии топ-менеджеров компании, сегодня это особенно важно.

С переходом на собственные ARM-процессоры в компьютерах Mac — если не углубляться в детали, схожие по строению чипы используются в iPhone и iPad — сделать это будет проще. Впрочем, процесс перехода с чипов компании Intel на базе другой архитектуры на собственные Apple Silicon на ARM будет долгим. Один из спикеров Apple заверил, что на это уйдет несколько лет.

Но начать переход в Apple все же решили сейчас: компания представила первый фирменный ARM-процессор для Mac, два лэптопа и миниатюрный Mac mini.

Apple M1





Новый ARM-процессор (SoC) назвали M1. Он построен по 5-нм техпроцессу (в теории это позволяет ему расходовать меньше заряда батареи), оснащается восемью вычислительными ядрами, а также максимум восемью графическими ядрами. Всего задействовано 16 миллиардов транзисторов.

По словам Apple, этот SoC — самый быстрый среди всех конкурентов. Причем как в сравнении с компьютерами с другими процессорами от самой Apple, так и с компьютерами на базе операционной системы Windows. В компании приводят пример: в сравнении с другими компьютерами Mac новые устройства на базе М1 будут до 3,5 раза производительнее в вычислительной мощности, до пяти раз — в графической, до 16 раз — в операциях с машинным обучением.

MacBook Air





Первым устройством на процессоре M1 стал обновленный MacBook Air. По заверению Apple, по мощности он превосходит 85% других ноутбуков, проданных по всему миру за последний год.

Аппарат получил экран на 13,3 дюйма (2560 на 1600 точек), 256 или 512 ГБ встроенной памяти на SSD-накопителе, 8 оперативной памяти (в конфигураторе есть версии с другим объемом), а также два порта Thunderbolt/USB 4 и модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Клавиатура, как и раньше, имеет физическую кнопку включения со встроенным датчиком Touch ID. Весит лэптоп 1,29 килограмма.

В продаже будет как минимум две версии девайса — обе с процессором M1. Первая включает восемь ядер CPU и семь GPU. Вторая — восемь CPU и восемь GPU. От одного заряда ноутбук может до 18 часов подряд проигрывать видео и до 15 часов работать в браузере. Емкость аккумулятора — 49,9 Вт·ч.

В США стартовая версия нового MacBook Air стоит 999 долларов, более продвинутая — 1249 долларов. Доступные цвета корпуса — черный, серебро, золотистый. Купить устройство получится уже на следующей неделе.

MacBook Pro 13





Более дорогой лэптоп со стартовой ценой в 1299 долларов. Более продвинутая его версия оценена в 1499 долларов. Цвета — черный и серебристый.

Тут вариантов готовых конфигураций не так много. Во всяком случае, в обоих используется одна версия SoC — M1 с восемью вычислительными и восемью графическими ядрами (то есть урезанных версий процессора, как в Air, не используется). Оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ, постоянной — от 256 ГБ на SSD. Но опять же: за допплату выйдет подобрать девайс и с другими объемами ОЗУ и хранилища. И еще одна интересная деталь: в MacBook Pro 13 оставили кулер для более эффективного охлаждения. В Air от него избавились.

Экран в лэптопе — на 13,3 дюйма (2560 на 1600 точек), есть сенсорная панель Touch Bar. Новинка оснащается аккумулятором на 58,2 Вт·ч, способна проигрывать видео до 20 часов подряд и работать в браузере до 17 часов. Это рекордные показатели среди всех ноутбуков Apple.

Mac mini





Apple также представила миниатюрный компьютер Mac mini на новом процессоре M1. Он получил такой же прирост производительности, как и MacBook Air. Его можно будет приобрести по цене от 699 долларов — на 100 долларов дешевле стартовой цены прошлого поколения, пишет TJournal . И да — SoC M1 здесь полноценный, с восемью ядрами CPU и восемью GPU.

macOS Big Sur





В Apple также отметили, что компьютеры с новым процессором М1 отлично откалиброваны для работы с усовершенствованной и обновленной версией операционной системы Big Sur. Якобы и анимации будут плавнее, и время отклика — меньше. Например, обещают, что входить и выходить из «режима сна» упомянутые выше лэптопы будут так же быстро, как современные iPhone и iPad.

Представители компании добавили, что macOS Big Sur станет доступна для загрузки всем пользователям 12 ноября.

Ниже — цены популярных сейчас ноутбуков Apple: