На «Гродно Азоте» запускают цеха. На предприятии проверили, не загрязнен ли воздух сверх нормы

Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» 10 ноября продолжали работы по запуску двух остановленных цехов — «Карбамид-4» и «Аммиак-4». На предприятии сегодня проверили , не произошло ли превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.



Фото: grodnonews.by

«10 ноября во время проведения пусковых операций цехов дополнительно осуществлялся контроль промышленной площадки и по территории предприятия. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — сообщили на предприятии.

Напомним, на «Гродно Азоте» 9 ноября остановили второй цех — «Карбамид-4». Это произошло из-за проблем в работе другого цеха — «Аммиак-4», который остановился сегодня утром. На предприятии поясняли, что остановка цеха «Аммиак-4» произошла из-за того, что в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа остановился компрессор синтез-газа. Спустя некоторое время остановился и второй цех.

«Карбамид-4» планируют запустить после того, как восстановят работу «Аммиак-4».

В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября проводили ремонтные работы в течение 25 суток.

Что происходит на заводе

Напомним, 26 октября некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. Часть работников по-прежнему находится в стачке.

Сейчас активисты «Гродно Азота» при поддержке инициативы «Честные люди» собирают заявления от тех, кто хотел бы присоединиться к стачке, но боится делать это публично из-за небольшого количества человек в ней. Заводчане могут отправлять свои заявления через специальный чат-бот. Они принимаются до 10 ноября. Если к этой дате таких заявлений будет 500 и более, представители стачкома свяжутся с желающими и помогут им со вступлением, если меньше, то заявления «будут полностью удалены из системы и никто о них не узнает».

Тем не менее некоторые заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский. Некоторых из тех, кто присоединился к стачке, уже уволили. Например, аппаратчик карбамида 6-го разряда Павел Гайдель объявил о присоединении к стачке 2 ноября, а уже 3 ноября был уволен.

Замену работникам «Гродно Азота», которые в стачке, искали на Гомельском химзаводе, «Могилевхимволокне» и «Нафтане». Ситуацию с кадрами ранее комментировал гендиректор завода. При этом в стачкоме высказывали опасение, что из-за кадрового вопроса могут возникнуть проблемы в работе предприятия.