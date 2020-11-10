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На «Гродно Азоте» запускают цеха. На предприятии проверили, не загрязнен ли воздух сверх нормы
Источник материала: Tut.by
На «Гродно Азоте» 10 ноября
«10 ноября во время проведения пусковых операций цехов дополнительно осуществлялся контроль промышленной площадки и по территории предприятия. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — сообщили на предприятии.
Напомним, на «Гродно Азоте» 9 ноября
«Карбамид-4» планируют запустить после того, как восстановят работу «Аммиак-4».
В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября
Что происходит на заводе
Напомним, 26 октября некоторые рабочие «Гродно Азота» решили
Сейчас активисты «Гродно Азота» при поддержке инициативы «Честные люди»
Тем не менее некоторые заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский. Некоторых из тех, кто присоединился к стачке, уже уволили. Например, аппаратчик карбамида 6-го разряда Павел Гайдель объявил о присоединении к стачке 2 ноября, а уже 3 ноября был уволен.
Замену работникам «Гродно Азота», которые в стачке, искали на Гомельском химзаводе, «Могилевхимволокне» и «Нафтане». Ситуацию с кадрами ранее
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На «Гродно Азоте» 10 ноября продолжали работы по запуску двух остановленных цехов - «Карбамид-4» и «Аммиак-4». На предприятии сегодня проверили, не произошло ли из-за...
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